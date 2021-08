Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnosti

Bratislava 11. augusta (TASR) – Robíme všetko pre to, aby Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti začal od septembra slúžiť verejnosti. TASR to uviedla jeho predsedníčka Zuzana Dlugošová. Na chode úradu by sa malo podieľať 20 zamestnancov. Sídli na bratislavskom Námestí slobody.



„Sme v štádiu jasného definovania procesov a kompetencií. Diskutujeme o tom, ako ľudí posmeliť k tomu, aby nám dali vedieť, keď budú svedkami korupčných praktík. Ako najlepšie vysvetliť, že keď sa kradne z verejných zdrojov, kradne sa z peňaženky každého z nás,“ podotkla. Okrem iného vedenie úradu nastavuje interné procesy, aby bol pripravený vyhodnocovať podnety a poskytovať efektívnu ochranu.



„Predovšetkým je to o hľadaní kvalitných ľudí do tímu a nastavovaní základných procesov a priorít na najbližšie obdobie. Toto všetko musí bežať súbežne s obstaraním materiálneho a technického vybavenia úradu. Začínali sme naozaj s holými stenami a pár kusmi nábytku, bez počítačov, internetu či mobilov,“ povedala.



Finalizujú výber zamestnancov do právneho a komunikačného oddelenia. „Ale na to, aby títo ľudia vedeli vykonávať dobre svoju prácu, potrebujú primerané pracovné prostredie,“ dodala.



Hlavná misia úradu spočíva v ochrane tých, ktorí sa rozhodnú ozvať proti korupcii alebo iným nekalým praktikám.



„Aby v tej situácii neostali bez pomoci a nemuseli sami čeliť prípadným tlakom od svojho zamestnávateľa. Naším cieľom je tiež poukázať na spoločenský prínos poctivého prístupu v zamestnaní a oceniť tých, ktorí chcú byť zodpovední a ozvú sa,“ povedala pre TASR. Úrad chce každému, kto sa stretne s nekalými praktikami, poskytnúť radu alebo priamu asistenciu pri ďalších krokoch.



„Okrem toho bude úrad chrániť tých zamestnancov, ktorí budú čeliť pre svoje oznámenie odvete od svojho zamestnávateľa. Na požiadanie môže pozastaviť účinnosť výpovede zo zamestnania, prípadne priamo u zamestnávateľa preveriť jeho postup,“ podotkla s tým, že úrad bude k dispozícii aj pre samotných zamestnávateľov.



„Bude radiť pri nastavovaní dobrého systému prijímania a prešetrovania oznámení o nekalých praktikách a venovať sa vzdelávaniu v tejto oblasti,“ dodala.



Zriadenie úradu priniesol zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý vstúpil do platnosti už 1. marca 2019. Dlugošovú zvolili poslanci Národnej rady SR na pozíciu predsedníčky Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vo februári 2021. Inštitúcia má byť nezávislým orgánom štátnej správy. Má tiež robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom a poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti má raz za rok predkladať správu parlamentu.