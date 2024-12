Dnes budú niektoré lyžiarske strediská zatvorené

Nízke Tatry







Bratislava 24. decembra (TASR) - Napriek tomu, že je počet otvorených stredísk v porovnaní s minulými rokmi stále výrazne nižší, dostupnosť zjazdoviek sa vďaka ochladeniu pomaly zvyšuje. Tam, kde to teploty umožnili, bola v posledných dňoch spustená zasnežovacia technika, niekde pripadlo aj do 5 cm prírodného snehu. Dnes budú niektoré areály zatvorené, prípadne budú mať kratšiu dobu prevádzky, tá však bude už zajtra obnovená a sezónu plánujú spustiť ďalšie strediská.Včera si vyskúšali prvý deň lyžovačky v Drienici a v Ski Zábave-Hruštín, v stredu budú otvárať zjazdovky v Snowparku Lučivná, v stredisku Strachan – Ždiar, v Žiarskej doline alebo na Martinských holiach, vo štvrtok na Donovaloch – Novej holi alebo v Jasenskej doline.Lyžiarske podmienky sú dobré, vo vyšších polohách veľmi dobré. Najlepšia situácia je na severe Slovenska. Hrúbka snehu sa pohybuje od 20 do 50 cm, viac len miestami. Snehovú vrstvu tvorí technický sneh. Podklad je pevný, sneh je hrubý až prachový. Naďalej je potrebné počítať s čiastočnou prevádzkou, asi 40% z otvorených stredísk má pripravených menej ako polovicu svahov.