Dnes budú nízke teploty a prízemný mráz počas noci

Bratislava 21. mája (TASR) - Nízke teploty a prízemný mráz sa môžu počas noci zo štvrtka na piatok (22. 5.) objaviť vo veľkej časti Slovenska. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa.



Vo všetkých krajoch Slovenska s výnimkou niektorých okresov platí výstraha pred nízkymi teplotami. Tie môžu klesnúť do mínus dvoch stupňov Celzia, na severe Slovenska až na mínus štyri stupne Celzia. Podľa meteorológov očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie citlivej vegetácie.



SHMÚ tiež upozornil na prízemný mráz, ktorý možno očakávať v niektorých okresoch v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Prešovskom kraji. Vo výške piatich centimetrov nad povrchom meteorológovia očakávajú dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od mínus jedného do mínus troch stupňov Celzia. "Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny," uzavrel SHMÚ.



Výstrahy platia v piatok od 2.00 do 6.00 h.