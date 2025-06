Dnes je Deň otcov, jeho moderná verzia sa začala v USA

Fairmont/Spokane/Bratislava 14. júna (TASR) - Príbeh dňa otcov, tak ako je známy v súčasnosti, sa začal písať začiatkom 20. storočia v Spojených štátoch amerických (USA). Vo väčšine krajinách sveta, vrátane Slovenska, sa pripomína v tretiu júnovú nedeľu. Tento rok je to nedeľa 15. júna.



Tradícia uctenia si úlohy a významu otca pre deti však možno vystopovať už v starovekej Babylonskej ríši. V tejto súvislosti sa spomína chlapec Elmesu, ktorý približne pred 4000 rokmi vyryl na starobylú hlinenú babylonskú tabuľku odkaz pre svojho otca, v ktorom mu želal dobré zdravie a dlhý život.



Moderná verzia Dňa otcov však siaha do začiatku 20. storočia a svoje korene má v USA. Prvá zmienka z roku 1907 sa spája s Američankou Grace Golden Claytonovou. V decembri 1907 pri banskom nešťastí v Monongahu v Západnej Virgínii zahynulo 361 mužov, z toho 250 otcov. Dcéra jedného z mŕtvych baníkov, práve Grace Golden Claytonová, navrhla miestnemu pastorovi vo Fairmonte, aby sa na ich počesť konala spomienková bohoslužba.



O tri roky neskôr v meste Spokane v americkom štáte Washington už vznikla tradícia Dňa otcov. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart po smrti manželky vychovával sám šesť detí. Jeho dcéra Sonora Smartová-Doddová vnímala svojho otca ako hrdinu - ako odvážneho, obetavého a milujúceho muža. Keď sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok, navrhla, aby podobný mali aj otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín jej otca v nedeľu 19. júna 1910. Odvtedy sa tretia júnová nedeľa stala postupne sviatkom všetkých otcov, pričom popularita tohto sviatku stále rástla.



Oficiálny charakter nadobudol počas vlády amerického prezidenta Lyndona Johnsona. V roku 1966 podpísal deklaráciu, ktorou určil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov. Avšak až americký prezident Richard Nixon potvrdil v roku 1972 zákonom trvalé slávenie Dňa otcov na celonárodnej úrovni v tretiu júnovú nedeľu. Sonoru Smart Doddovú ocenili na Svetovej výstave v Spokane v roku 1974. Zomrela v roku 1978 vo veku 96 rokov.



Obľúbenosť Dňa otcov sa postupne rozšírila aj do ďalších krajín. Okrem tohto sviatku však vznikol v roku 1991 aj Medzinárodný deň mužov (International Men's Day), ktorý pripadá na 19. november.



Deň otcov sa vo väčšine krajín sveta pripomína v tretiu júnovú nedeľu, výnimkou sú napríklad Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Chorvátsko a Belgicku, kde Deň otcov spája so sviatkom svätého Jozefa (19. marca). V Nemecku pripadá zasa na 40. deň po Veľkej noci na sviatok Nanebovstúpenia Pána a v Rakúsku na druhú júnovú nedeľu. V Rusku má oficiálny charakter od roku 2021 a pripadá na tretiu októbrovú nedeľu.



Z údajov sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) z roku 2021 vyplynulo, že na Slovensku vtedy žilo 1,4 milióna otcov. Najväčšiu skupinu z nich (47 percent) tvorili otcovia s dvoma deťmi. Štvrtina mala jedno dieťa.







