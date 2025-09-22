< sekcia Slovensko
Dnes je deň rešpektu a eliminácie nenávistných prejavoch na deťoch
Pri príležitosti tohto dňa organizuje občianske združenie Deň rešpektu a športu, ktorý je športovo-charitatívnym podujatím.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - V roku 2022 schválili poslanci Národnej rady (NR) SR novelu zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, na základe ktorej pribudol ďalší pamätný deň - Deň rešpektu a eliminácie nenávistných prejavov na deťoch. Pripadá na 22. septembra a prvýkrát sa na Slovensku pripomínal v roku 2023. Dátum 22. september súvisí s návratom detí do školských zariadení po prázdninách, keď by bolo vhodné venovať priestor tejto problematike.
Medzi iniciátorov prijatia tohto pamätného dňa patrilo občianske združenie Integrácia, ktoré od roku 2008 šíri medzi deťmi na celom Slovensku hodnoty tolerancie, empatie a vzájomnej spolupatričnosti. Cieľom dňa je upriamiť pozornosť verejnosti, médií, neziskových organizácií a mienkotvorných osobností na Slovensku, aby sa vytvoril celospoločenský diskurz, prostredníctvom ktorého by sa vymedzili hranice voči narastajúcim prejavom agresie, šikany a netolerantného správania.
Pri príležitosti tohto dňa organizuje občianske združenie Deň rešpektu a športu, ktorý je športovo-charitatívnym podujatím. Minulý rok sa akcia konala 23. septembra na Štadióne Antona Malatinského v Trnave a zúčastnilo sa na nej približne 16.000 žiakov a študentov z celého Slovenska. V roku 2025 sa Deň rešpektu a športu uskutoční opäť na trnavskom štadióne, ale tentoraz 22. septembra.
Pozvanie na tohtoročnú akciu prijalo 18.000 žiakov z druhého stupňa základných a stredných škôl, pričom na aktuálnom ročníku sa zúčastní aj 2000 detí z Českej republiky. Prostredníctvom live streamu si podujatie budú môcť pozrieť aj deti na školách po celom Slovensku. Akciu podporia známi umelci, športovci a osobnosti verejného života, ktorí mladým sprostredkujú dôležité posolstvá o rešpekte, tolerancii a vzájomnej pomoci.
Občianske združenie Integrácia organizuje športové a kultúrne podujatia, rehabilitačné pobyty, besedy s inšpiratívnymi osobnosťami na školách, odborné vzdelávanie na školách, podujatia pre deti v nemocniciach, zabezpečuje materiálnu pomoc pre zdravotnícke zariadenia, podporuje školy a kluby. Pomáha pri návrate do bežného života zdravotne znevýhodneným deťom, čím prispieva k prekonávaniu bariér medzi zdravými a hendikepovanými.
