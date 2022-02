Idol žien B. Reynolds by mal 86 rokov, narodil sa ilustrátor Z. Burian

Na archívnej snímke z 27. júna 2021 vľavo prezidentka SR Zuzana Čaputová, vpravo Rudolf Chmel si preberá štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej nedatovanej snímke americký vynálezca Thomas Alva Edison. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 20. augusta 2000 Burt Reynolds. Foto: TASR/AP

Ondrej Nepela, foto z archívu. Foto: TASR/Jiří Kruliš

Bratislava 11. februára (TASR) - Už 30 rokov si pripomíname Svetový deň chorých. Pápež Ján Pavol II. ho ustanovil v roku 1992.Pred 110 rokmi sa narodil v obci Mošovce protifašistický bojovník RUDOLF FRAŠTACKÝ, ktorý po februári 1948 z Československa emigroval a usídlil sa v Toronte.Spisovateľ a literárny vedec, politik a diplomat, bývalý poslanec Národnej rady SR, exminister kultúry, bývalý podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny RUDOLF CHMEL oslavuje dnes 83 rokov.Dielo majstra irónie i sebairónie VLADA BEDNÁRA zabáva mladších aj dospelých čitateľov dodnes. Spisovateľ a humorista, autor humoristických románov Uhni z cesty!, Vajce v stodole alebo Koza, by sa dnes dožil 81 rokov.Ako speváčka populárnych piesní vynikla najmä v 70. rokoch, kedy reprezentovala hlavný prúd slovenskej populárnej hudby. Speváčka EVA BIHÁRYOVÁ sa narodila 11. februára 1949 a dnes by mala 73 rokov.Z jeho takmer 1700 zaregistrovaných patentovaných vynálezov vynikajú žiarovka, automatický telegraf, fonograf, dynamo či megafón. Pred 175 rokmi - 11. februára 1847 - sa narodil americký vynálezca THOMAS ALVA EDISON.Český maliar a ilustrátor dobrodružných kníh ZDENĚK BURIAN namaľoval asi 14.000 rôznych ilustrácií, vytvorili 600 obálok, 180 portrétov a 300 vlastných obrazov. Vďaka nemu ožívali verneovky, mayovky i záhadné tvory praveku. Geniálny kráľ ilustrácií sa narodil pred 117 rokmi, 11. februára 1905.Idol žien a svetoznáma americká filmová hviezda BURT REYNOLDS, ktorý bol nominovaný na Oscara za úlohu vo filme Hriešne noci, sa narodil 11. februára 1936 - dnes by sa dožil 86 rokov.O desať rokov skôr, 11. februára 1926, sa v Kanade narodil herec LESLIE NIELSEN, hviezda hollywoodskych paródií ako napríklad Pripútajte sa, prosím! či Bláznivá strela.Práve v dnešný deň pred 164 rokmi - 11. februára 1858 - bola zverejnená informácia o tom, že v jaskyni pri francúzskom meste Lourdy sa po prvý raz 14-ročnej pastierke Bernadette Soubirousovej zjavila Panna Mária.V čase ZOH v Pekingu a zlatého úspechu lyžiarky Petry Vlhovej stojí za to si tiež pripomenúť, že práve pred polstoročím - 11. februára 1972 - získal krasokorčuliar Ondrej Nepela historicky prvé zlato československého športovca na zimnej olympiáde. Stalo sa tak v japonskom Sappore.A ešte jedna, tentoraz športovo-mediálna historická udalosť. Pred 67 rokmi, 11. februára 1955, sa uskutočnil prvý priamy televízny prenos v histórii Československej televízie. Išlo o prenos z hokejového zápasu medzi výberom Prahy a švédskym klubom IF Leksand.Pôvod mena dnešných oslávencov Deziderov pochádza z latinského Desiderium, čo v preklade znamená "žiadajúci", "vyžiadaný". Meniny majú aj ženské nositeľky tohto mena – Dezidery.