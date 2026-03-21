Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 21. marec 2026
< sekcia Slovensko

Dnes sa v 15 obciach konajú doplňujúce komunálne voľby

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - V sobotu o 7.00 h sa v 15 obciach na Slovensku otvorili volebné miestnosti. Voliči si v doplňujúcich komunálnych voľbách vyberajú starostu alebo poslancov obecného zastupiteľstva. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h.

Starostu i poslancov si občania volia v obciach Hronské Kosihy a Vyšný Čaj. Voľby starostu majú v obciach Solčany, Kesovce, Malé Straciny, Brestov nad Laborcom, Klenová, Ďurďoš a Hrhov. Poslanca alebo poslancov do obecného zastupiteľstva si vyberajú v obciach Kolíňany, Liptovská Anna, Divina, Ráztoka, Tomášovce a Sačurov.

Volič môže hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti musí preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.
