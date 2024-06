Dnes si pripomíname Deň pamiatky obetí komunistického režimu

Bratislava 23. júna (TASR) - Deň pamiatky obetí komunistického režimu je pamätným dňom Slovenskej republiky a pripomína sa 24. júna. Dátum súvisí s politickým väzňom a katolíckym disidentom Silvestrom Krčmérym, ktorý na súde v Trenčíne vyriekol 24. júna 1954 tieto slová: "Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu!"



Príslušnú novelu zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch schválili poslanci Národnej rady (NR) SR 3. novembra 2020.



"Obdobie komunizmu môže najlepšie charakterizovať zákon NR SR o nemorálnosti komunistického režimu. Každý z nás skôr narodených si musel tými 40 rokmi prejsť. A tak tu máme veľa mučeníkov a svätcov, ako aj veľkých zločincov a kolaborantov. A zároveň tu máme nespočetný zástup slušných ľudí, ktorí si v tichu plnili svoje občianske, profesionálne a rodičovské povinnosti. Všetkým tým, ktorí si zachovali svoju tvár, patrí naša vďaka a úcta," uviedol pre TASR František Mikloško, súčasný poslanec NR SR za KDH a jeden z hlavných organizátorov pokojnej manifestácie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu z 25. marca 1988 známej ako Sviečková manifestácia.



Predkladatelia návrhu novely poukázali na to, že v rokoch 1948 až 1989 odsúdili a uväznili z politických dôvodov na Slovensku vyše 70.000 ľudí. Neoprávnené rozsudky smrti vykonal komunistický režim nad piatimi desiatkami ľudí, nútenými prácami prešlo viac ako 13.000 občanov a internovaných bolo takmer 5000 rehoľníčok a rehoľníkov.



Podľa Zväzu protikomunistického odboja je v našom kalendári veľa dátumov, ktoré vypovedajú o komunistickej brutalite, o popravách či hromadných procesoch, ale aj spontánnych vzburách proti komunistickému totalitnému režimu.



Jedným z brutálne mučených a väznených, ktorý svoje zásady nezradil ani pod nátlakom komunistickej moci, bol aj politický väzeň, katolícky disident a lekár Silvester Krčméry. Previniť sa mal tým, že organizoval náboženské spoločenstvá medzi ľuďmi bez politického zamerania.



Po nástupe komunizmu bol za svoje náboženské aktivity prenasledovaný, koncom júla 1951 zatknutý a obžalovaný z vlastizrady. Vo vyšetrovacej väzbe strávil tri roky, z toho 14 mesiacov na samotke. Vystavený bol rôznym druhom psychického a fyzického mučenia, zlomili mu 12 rebier, ale nezlomili jeho vieru a presvedčenie.



V roku 1954 odsúdil Vojenský súd v Trenčíne Krčméryho za vlastizradu na 14 rokov. Vo väzení bol celkovo 13 rokov, dva mesiace a 18 dní, z ktorých strávil desať rokov vo viacerých väzniciach a pracovných táboroch.



Svoje záverečné vystúpenie na procese zakončil 24. júna 1954 pamätnými slovami: "Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu! Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, nám stačí tá pravda! Lebo je väčšia a silnejšia ako moc!" Táto obhajoba patrí k najpôsobivejším svedectvám viery a volania po slobode svedomia, aké za železnou oponou vznikli.



Anulovať právoplatnosť odsúdenia sa podarilo Krčmérymu po páde komunistického režimu. V roku 1990 ho rehabilitoval ten istý trenčiansky vojenský súd, ktorý ho nezákonne odsúdil, a tak sa spravodlivosti dočkal až po 36 rokoch od súdneho verdiktu.