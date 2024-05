Dni biomimikry chcú žiakov inšpirovať sa prírodou a navrhovať inovácie

Trenčín 21. mája (TASR) - Skúmanie biologických stratégií živých organizmov a následné navrhovanie inovácií inšpirované organizmami je hlavným cieľom podujatia Dni biomimikry. Podujatie odštartuje v stredu (22. 5.) na 32 slovenských školách pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej rozmanitosti, potrvá do konca školského roka. Informoval o tom Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít Trenčín (CEA).



"Biomimikry je nový prístup prenášania úspešných stratégií z prírody do inovácií, ktoré pomáhajú šetriť energiu, minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a chrániť zdravie. Tento nový obor celosvetovo zažíva veľký boom a má veľký potenciál aj pri rozhodovaní žiakov a študentov o svojom profesijnom smerovaní," uviedol Medal.



Biomimikry do vzdelávania prinieslo na Slovensko CEA v roku 2019 formou zapojenia štyroch pilotných škôl do vývoja a testovania učebných aktivít. V rámci projektu BioLearning For the Future spolu s partnermi z Česka, Maďarska, Holandska a Veľkej Británie vypracovalo CEA metodické materiály - 22 prírodných vzorov a 50 hravých aktivít, ktoré sú bezplatne prístupné pre všetky školy.



"V prvej časti budú žiaci objavovať genialitu prírody formou bádateľských aktivít a v druhej časti budú navrhovať inovácie inšpirované organizmom, ktorý ich najviac zaujal počas hravých aktivít," doplnil Medal.