Dni Marianne sú v DATARTe už v plnom prúde

Bratislava 15. septembra (OTS) - Obľúbené Dni Marianne sú opäť tu a vy máte jedinečnú príležitosť využiť kupóny so zľavou na nákup elektra v DATARTe. Zákazníci majú možnosť uplatniť zľavy na produkty osobnej starostlivosti, na malé a veľké domáce spotrebiče, vybrané iPhony, televízory, mobily, notebooky či sortiment pre dielňu a záhradu a mnoho ďalšieho. Dni Marianne trvajú od 15. do 18. septembra 2023.Skvelá príležitosť na nákup produktov v DATARTe za lepšiu cenu je tu. Budete potrebovať iba kupóny, ktoré sú súčasťou septembrových vydaní časopisov Marianne, Marianne Bývanie a Marianne Vidiek & Štýl. V elektronickej podobe ich môžete získať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Dni Marianne. Zdroj: DATARTAk ste už dlhšie odkladali nákup vytúženého elektrospotrebiča, možno je práve teraz tá správna chvíľa na jeho nákup. DATART v rámci nákupného sviatku Dni Marianne pripravil exkluzívne zľavy, ktoré môžete využiť vo všetkých 21 predajniach . Ponúka napríklad zľavu 30 % na vybrané spotrebiče značky ETA, súpravu zubných kefiek Philips Sonicare či vybrané TV. Medzi kupónmi nájdete aj zľavy 20 % na produkty do domácnosti značky Tefal, Philips či Bosch, sortiment z kategórie dielňa a záhrada či zľavu v hodnote 60 €, ktorá vám pri uplatnení kupónu bude odrátaná z nákupu vybraných iPhonov. A to rozhodne stojí za to. Máme pravdu?Zdroj: DATARTKliknite si na náš e-shop , vyberte si z ponuky DATART produkt zaradený do akcie a v prvom kroku objednávky v nákupnom košíku kliknite na „mám kód na zľavu“. Ten napíšte do otvoreného okna a zľava sa vám hneď odráta. Potom už len dokončite svoju objednávku a tešte sa na svoj produkt. Nezabudnite však, že zľavy nie je možné sčítavať ani kombinovať s inými.Využite službu CHYTRART a nechajte si poradiť od odborníkov, ktorí spolu s vami nájdu najlepšie riešenie pri výbere akéhokoľvek spotrebiča tak, aby splnil vaše očakávania. Vo všetkých predajniach DATART na Slovensku vám elektrošpecialisti poskytnú kvalitné a zrozumiteľné poradenstvo a odpovedia na otázky súvisiace s nákupom, ktoré vás zaujímajú. K službám pre zákazníkov, ktoré poskytuje DATART, patria aj DOPRAVART – doprava spotrebiča do bytu zákazníka prakticky kamkoľvek aj s vynesením spotrebiča na ktorékoľvek poschodie spolu s inštaláciou, sprevádzkovaním či odvozom starého spotrebiča na ekologickú likvidáciu. Pre nedočkavých je tu aj obľúbená služba RÝCHLART – vyzdvihnutie objednávky z e-shopu do 30 minút od objednania v ktorejkoľvek predajni zadarmo.Zdroj: DATARTVšetky informácie ohľadom zliav počas Dní Marianne nájdete na našom webe . V DATARTe sa môžete spoľahnúť na vysokú úroveň služieb a širokú ponuku elektrospotrebičov za bezkonkurenčné ceny. Navštívte najbližšiu predajňu DATART alebo kliknite na e-shop a nakupuje s DATARTom.