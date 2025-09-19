Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. september 2025Meniny má Konštantín
< sekcia Slovensko

Dni Ministerstva vnútra SR prinesú ukážky aj sprievodný program

.
Na snímke minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok (Hlas-SD). Foto: TASR - Maroš Černý

V programe sú okrem toho zaradené i ukážky práce polície a hasičov alebo komentovaná prehliadka policajného múzea. Podujatie sa začne v piatok o 7.30 h, v sobotu (20. 9.) bude začínať o 9.00 h.

Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Dni Ministerstva vnútra SR prinesú v piatok a v sobotu (20. 9.) ukážky práce záchranných zložiek aj sprievodný program. Pripravené je aj podujatie venujúce sa prevencii šikany. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Podujatie zorganizovalo ministerstvo na bratislavskom výstavisku.

„Pre deti všetkých vekových kategórií bude pripravená detská zóna s množstvom zábavných aktivít, dopravné ihrisko, šteniatka z odboru kynológie, pre milovníkov koní sú pripravené ukážky z odboru hipológie, vláčik Dobrovoľného hasičského zboru, maskot Firáčik, možnosť vyskúšať si prácu príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a možnosť zasúťažiť si s elitnými športovcami,“ priblížil Neumann.

V programe sú okrem toho zaradené i ukážky práce polície a hasičov alebo komentovaná prehliadka policajného múzea. Podujatie sa začne v piatok o 7.30 h, v sobotu (20. 9.) bude začínať o 9.00 h. V obidva dni sa program skončí o 19.00 h. Dni Ministerstva vnútra SR oficiálne otvoria počas otváracieho ceremoniálu v piatok o 15.00 h. Zúčastní sa na ňom aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
.

Neprehliadnite

Putin: Na Ukrajine bojuje viac ako 700.000 ruských vojakov

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford