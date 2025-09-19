< sekcia Slovensko
Dni Ministerstva vnútra SR prinesú ukážky aj sprievodný program
V programe sú okrem toho zaradené i ukážky práce polície a hasičov alebo komentovaná prehliadka policajného múzea. Podujatie sa začne v piatok o 7.30 h, v sobotu (20. 9.) bude začínať o 9.00 h.
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Dni Ministerstva vnútra SR prinesú v piatok a v sobotu (20. 9.) ukážky práce záchranných zložiek aj sprievodný program. Pripravené je aj podujatie venujúce sa prevencii šikany. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Podujatie zorganizovalo ministerstvo na bratislavskom výstavisku.
„Pre deti všetkých vekových kategórií bude pripravená detská zóna s množstvom zábavných aktivít, dopravné ihrisko, šteniatka z odboru kynológie, pre milovníkov koní sú pripravené ukážky z odboru hipológie, vláčik Dobrovoľného hasičského zboru, maskot Firáčik, možnosť vyskúšať si prácu príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a možnosť zasúťažiť si s elitnými športovcami,“ priblížil Neumann.
V programe sú okrem toho zaradené i ukážky práce polície a hasičov alebo komentovaná prehliadka policajného múzea. Podujatie sa začne v piatok o 7.30 h, v sobotu (20. 9.) bude začínať o 9.00 h. V obidva dni sa program skončí o 19.00 h. Dni Ministerstva vnútra SR oficiálne otvoria počas otváracieho ceremoniálu v piatok o 15.00 h. Zúčastní sa na ňom aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
