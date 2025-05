Dni ukrajinského filmu prinášajú aj projekcie animovaných titulov

Bratislava 14. mája (TASR) - V bratislavskom kine Lumiére sa v stredu začínajú Dni ukrajinského filmu s témou Vysídlenia. Do 16. mája sa na veľkom plátne predstavia čerstvé ukrajinské filmy - víťazi medzinárodných festivalov a odvážne diela autorskej kinematografie. Súčasťou programu sú okrem večerných premietaní aj špeciálne dopoludňajšie projekcie animovaných filmov pre školy.



Projekcie pre základné školy kurátorsky pripravila Anastasiya Verlinska. „Od roku 2016 je riaditeľkou Festivalu animácie Linoleum. Zároveň organizuje premietania medzinárodnej a ukrajinskej animácie, ako aj vzdelávacie projekty,“ predstavuje kurátorský tím Dní ukrajinského filmu Goethe-Institut Bratislava. Podujatie je jeho spoločným projektom s Ukrainian Film Festival Berlin a kinom Lumiére, s podporou Rakúskeho kultúrneho fóra.



Návštevníkov festivalu podľa jeho organizátorov čakajú dojímavé filmy o krehkosti pamäti, záchrane zvierat, sile pohybu či politické a osobné výpovede.



Festival otvorí snímka ukrajinskej režisérky Marie Stojanovej Fragmenty ľadu. Hovorí o detstve filmárky, ktoré sa zmieta medzi sovietskou realitou a predstavami o Západe. „Osobný a politický film vznikol z 15 VHS kaziet, ktoré pokrývajú obdobie rokov 1986 až 1994. Ide o videodenníky, ktoré natočil režisérkin otec, krasokorčuliarsky šampión,“ približujú organizátori.



Festival premietne aj film Krehká pamäť od ukrajinského režiséra Ihora Ivanka. Autor v ňom odkrýva zabudnutý filmový archív svojho starého otca, ktorému Alzheimerova choroba vymazáva minulosť. V programe figuruje aj snímka Marie Ponomarovej Tím Nice Ladies, v ktorom tím roztlieskavačiek, zložených zo žien nad 50 rokov, čelí ťažkej skúške a ukazuje silu a schopnosť tešiť sa aj napriek vysídleniu.



Diváci sa zoznámia aj s filmom Svitlany Liščynskej Tak trochu cudzinka. Zaoberá sa štyrmi generáciami žien, ktoré prežívali vplyv rusifikácie a vojny na svoju osobnú históriu. Festival uzavrie film Antona Ptuškina My, naše zvieratá a vojna o záchrane zvierat počas totálnej vojny.



Festivalový program zverejňuje Goethe-Institut Bratislava na svojej webstránke. Všetky filmu budú premietané v origináli so slovenskými a anglickými titulkami.