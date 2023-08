Dňom bielych ruží si v Handlovej pripomenuli obete banských nešťastí

Handlová 10. augusta (TASR) - Životy deviatich baníkov a 11 banských záchranárov si 10. augusta 2009 vyžiadal výbuch v handlovskej bani. Od najväčšieho nešťastia v histórii slovenského baníctva uplynulo 14 rokov, obete tejto i ďalších tragédií si verejnosť pripomenula v Handlovej vo štvrtok večer na pietnej spomienke Deň bielych ruží.



Obete banských nešťastí si v Handlovej uctilo viacero politikov. "Presne pred 14 rokmi sa udiala jedna z najväčších tragédií v novodobých dejinách baníctva na Slovensku. Matka našich uhoľných baní v osudný deň zavrela útroby tak, že z nej nebolo úniku," spomenul vo svojom príhovore predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).



Baníci a banskí záchranári sa snažili uhasiť rozsiahly požiar vo východnej šachte v hĺbke 330 metrov pod zemou. "Deväť baníkov a 11 záchranárov, ktorí bojovali s ničivým živlom, však svoj boj nestihli dokončiť. Pre mňa sú to hrdinovia, no pre vás sú to vaši najbližší," podotkol.



Primátorka Silvia Grúberová pripomenula, že v Handlovej trvala priemyselná ťažba uhlia 112 rokov, Handlová na baníctve vyrástla, vďaka nemu zažila svoj najväčší rozmach a baníctvo ako také posunulo rozvoj Slovenska, žiaľ, i s príchuťou bôľu a potu. "Spoločne zdieľame symboliku bielych ruží ako pripomienku ťažkej a rizikovej baníckej práce a zároveň vieru a nádej, že nikdy viac nezažijeme banské tragédie, ktoré vezmú život otcom, manželom, synom, bratom, priateľom a navždy trpko poznačia životy rodín," dodala.



Priemyselná ťažba uhlia v Handlovej sa začala v júli 1909, ukončili ju v septembri 2021. Počas tohto obdobia bolo v Handlovej vyťažených 82.295.940 ton hnedého uhlia. V Deň obetí banských nešťastí si Slovensko tento rok pripomenie 476 obetí banských nešťastí, ktoré sa stali v baniach v regióne hornej Nitry, a viac ako 300 doteraz historicky zmapovaných banských tragédií v baniach ťažiacich kovy na Slovensku.