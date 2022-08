Do Týždňa dobrovoľníctva sa môžu organizácie hlásiť do 30. augusta

Bratislava 26. augusta (TASR) - Do 14. ročníka národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva sa môžu organizácie so svojou aktivitou hlásiť už len do 30. augusta. Samotná kampaň sa uskutoční od 16. septembra do 22. septembra. TASR o tom informovala PR manažérka Platformy dobrovoľnícky centier a organizácií Eva Ščepková.



"Počas Týždňa dobrovoľníctva si môžu organizácie pripraviť aktivitu v exteriéri či interiéri, ktorá pomôže dobrej veci, alebo zorganizujú informačné stretnutie, kde sa dozvedia dobrovoľníci viac o ich činnosti alebo pripravia Deň otvorených dverí či workshop pre dobrovoľníkov," načrtla Veronika Kosková, programová manažérka platformy a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.



Do kampane sa zapájajú prevažne občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a mnohé ďalšie. Samotné organizácie sa už do nového ročníka Týždňa dobrovoľníctva prihlasujú a robiť tak môžu do 30. augusta prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk. Pre verejnosť budú dobrovoľnícke ponuky zverejnené na webe od 1. septembra.



Týždeň dobrovoľníctva 2022 je podporený z dotačnej schémy rezortu školstva, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.