Do 16. ročníka Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo vyše 5500 ľudí

Bratislava 27. mája (TASR) - Do 16. ročníka kampane Týždeň dobrovoľníctva sa zapojilo celkovo 5578 ľudí, ktorí venovali 16.646 hodín svojho času. Pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce to predstavuje vyše 93.000 eur venovaných dobrovoľníctvu. TASR o tom informovala koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni Eva Ščepková.



"Za úspechom 16. ročníka Týždňa dobrovoľníctva je kvalitné partnerstvo siete krajských dobrovoľníckych centier združených v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií. Spoločne sme motivovali rekordné množstvo ľudí na celom Slovensku," uviedla Ščepková. Heslom tohto ročníka bolo staň sa hrdinom/hrdinkou malých veľkých skutkov.



Kampaň, ktorá sa konala od 20. do 26. mája, zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s krajskými dobrovoľníckymi centrami. Zároveň sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojili aj občianske združenia, neziskové organizácie, školy, centrá voľného času či múzeá, galérie a knižnice.