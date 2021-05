Do 2. čítania prešla novela upravujúca pôsobenie asistentov poslancov

Bratislava 6. mája (TASR) - Asistenti poslancov Národnej rady (NR) SR by mohli byť aj fyzické osoby, ktoré si založili jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). A to za predpokladu, že sú zároveň aj jediným spoločníkom a konateľom v nich. Vyplýva to z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorú poslanci vo štvrtok posunuli do druhého čítania.



"Cieľom návrhu zákona je zachovať pre poslancov NR SR naďalej možnosť, aby ich asistentmi mohli byť aj fyzické osoby, ktoré si založili jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným za predpokladu, že tieto osoby sú zároveň aj jedinými spoločníkmi a konateľmi takýchto obchodných spoločností a spĺňajú všetky ostatné podmienky pre výkon funkcie asistenta poslanca NR SR," vysvetlili predkladatelia.



Novela by mohla nadobudnúť účinnosť 1. augusta 2021.