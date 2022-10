Do 28.ročníka koledovania Dobrá novina sa dá zapojiť už v týchto dňoch

Bratislava 15. októbra (TASR) - Deti, rodiny a farské spoločenstvá sa už v týchto dňoch môžu zapojiť do 28. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina. Mottom tohto ročníka je povzbudenie "Zmeňme púšť na záhradu". TASR o tom informoval Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny z eRko - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, ktoré akciu organizuje.



Tento rok eRko predstavuje deťom hodnotu nezištnej služby. "Práve preto Dobrá novina upriamuje pozornosť na zapálené angažovanie sa tisícov koledníkov i obetavú prácu afrických partnerov. Ich odhodlanosť a radostná služba prináša ovocie požehnania, ktoré dokáže meniť vnútorné i vonkajšie púšte na kvitnúce záhrady," priblížil súvislosti Fiala.



Dobrá novina ponúka adventné námety pre prácu v detských spoločenstvách a inšpiratívne materiály na prípravu koledovania. V predvianočnom období sú naplánované podujatia pre spolupracovníkov vo farnostiach, ako celoslovenský kurz a diecézne stretnutia pre zodpovedné osoby Dobrej noviny alebo online webináre. Na tretiu adventnú nedeľu sa budú opäť organizovať vysielacie sväté omše, počas ktorých diecézni biskupi požehnajú koledníkov a vyšlú ich do služby ohlasovania radostnej zvesti.



"Veríme, že okrem koledovania popod okná budú tento rok znieť vianočné koledy aj v našich príbytkoch," komentovala kolednícke prípravy koordinátorka Dobrej noviny Miroslava Selecká.



Koledovanie sa uskutočňuje tradične od 24. decembra a trvá do sviatku Zjavenia Pána - Troch kráľov, ktorý sa slávi 6. januára. Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami na celom Slovensku.