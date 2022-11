Bratislava 11. novembra (TASR) - Do Behu na počesť vojnových veteránov sa zapojil rekordný počet bežcov. Celkovo ich bolo 253. Behom na trase 5,2 kilometra v bratislavskej Petržalke vzdali hold hrdinom pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Do behu sa zapojil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), vojaci z plnej poľnej vrátane príslušníkov Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO v SR, kadeti Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, reprezentanti Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica na čele s riaditeľom Matejom Tóthom a verejnosť.



"Straty, ktoré si vyžiadala nielen prvá svetová vojna, ale vôbec každý ozbrojený konflikt, sú jazvou na ľudstve, ktoré nám pripomínajú, že mier nie je samozrejmosťou. Všetci statoční muži a ženy, ktorí hájili alebo v súčasnosti hája princípy slobody a demokracie, si zaslúžia našu úctu, vďaku a rešpekt," povedal Naď.



Účastník protifašistických bojov poručík Branislav Tvarožek odštartoval beh výstrelom o 11.11 h. "Práve o 11. hodine a 11. minúte 11. novembra 1918 zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiegne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna," poukázala hovorkyňa. Tento deň bol po skončení vojny vyhlásený za Deň vojnových veteránov.



Pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov a 104. výročia ukončenia prvej svetovej vojny sa v piatok na vojnovom cintoríne v Bratislave v mestskej časti Petržalka – Kopčany uskutočnila pietna spomienka venovaná obetiam vojen.



Vojnovým veteránom za rezort obrany vzdal úctu generálny tajomník Služobného úradu MO SR Peter Kozák. Veteránom poďakoval za to, čo dokázali urobiť pre Slovensko a pokojný život občanov. "S hrdosťou v srdci venujme tichú spomienku všetkým tým, ktorí vo víre dvoch svetových vojen a ďalších vojnových konfliktov prišli o to najcennejšie, svoj život," uviedol.



Kovaľ Kakaščíková pripomenula, že na počesť vojnových veteránov bude v piatok od 18.00 h na Bratislavskom hrade premietaná videoprojekcia červených makov.