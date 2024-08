Do bratislavských nemocníc previezli 2 pacientov z repatriačného letu

Bratislava 3. augusta (TASR) – Zdravotnícki záchranári v sobotu ráno transportovali do bratislavských nemocníc dvoch pacientov, ktorých v rámci repatriačného letu priviezol nadránom vládny špeciál z USA. TASR o tom informoval zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Richard Bolješik.



Do nemocnice v Ružinove odviezli 25-ročnú ženu. "Vzhľadom na letové podmienky sa o jej prípadnom ďalšom transporte záchranárskym vrtuľníkom do nemocnice v Košiciach rozhodne v priebehu dňa," upozornil Bolješik. "Druhá posádka transportovala muža do nemocnice na bratislavské Kramáre," dodal.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v piatok 19. júla informovalo o tom, že vládny špeciál prevezie na prelome júla a augusta na územie SR dvoch slovenských pacientov z USA a jedného z Číny. O prípade Slovenky hospitalizovanej v USA informovali viaceré médiá, v súvislosti s jej prípadom tiež vznikla verejná zbierka na jej prevoz naspäť na Slovensko.