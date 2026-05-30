Do centrálneho registra v apríli pribudlo 61 externých defibrilátorov
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov (AED) v apríli zaevidovali ďalších 61 prístrojov. Na webe o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, ktoré register spravuje.
„Operačné stredisko ZZS SR tak v tomto mesiaci zaregistrovalo priemerne dva nové prístroje AED denne. V apríli bolo AED použité v 97 prípadoch a následne bolo 19 pacientov prevezených ambulanciou ZZS do nemocníc,“ ozrejmili záchranári.
AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii. Pri jeho použití do piatich minút možno podľa záchranárov zvýšiť šancu na záchranu postihnutého až na 75 percent.
