Do centrálneho registra v marci pribudlo 63 externých defibrilátorov
Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, ktoré register spravuje.
Bratislava 25. apríla (TASR) - Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov (AED) v marci zaevidovali ďalších 63 prístrojov. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, ktoré register spravuje.
„V tomto mesiaci boli použité 106-krát a až 14 pacientov bolo prevezených do nemocnice. Najviac sa život zachraňujúci prístroj využil v Prešovskom kraji - až 52-krát,“ priblížili záchranári.
AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii. Pri jeho použití do piatich minút možno podľa záchranárov zvýšiť šancu na záchranu postihnutého až na 75 percent.
„V tomto mesiaci boli použité 106-krát a až 14 pacientov bolo prevezených do nemocnice. Najviac sa život zachraňujúci prístroj využil v Prešovskom kraji - až 52-krát,“ priblížili záchranári.
AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii. Pri jeho použití do piatich minút možno podľa záchranárov zvýšiť šancu na záchranu postihnutého až na 75 percent.