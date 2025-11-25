< sekcia Slovensko
Do centrálneho registra v októbri pribudlo 60 externých defibrilátorov
AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov (AED) v októbri zaevidovali ďalších 60 prístrojov. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, ktoré register spravuje.
„V októbri bolo AED použité v 112 prípadoch a následne bolo 15 pacientov prevezených ambulanciou ZZS do nemocníc,“ priblížili záchranári.
AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii. Pri jeho použití do piatich minút možno podľa záchranárov zvýšiť šancu na záchranu postihnutého až na 75 percent.
„V októbri bolo AED použité v 112 prípadoch a následne bolo 15 pacientov prevezených ambulanciou ZZS do nemocníc,“ priblížili záchranári.
AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii. Pri jeho použití do piatich minút možno podľa záchranárov zvýšiť šancu na záchranu postihnutého až na 75 percent.