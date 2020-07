Do Chorvátska dorazil prvý vlak so slovenskými a českými turistami

Záhreb 1. júla (TASR) - Prvý vlak vezúci približne 550 turistov z Česka a zo Slovenska dorazil v stredu do Chorvátska, ktoré sa po zmiernení prísnych opatrení proti novému druhu koronavírusu snaží prilákať návštevníkov. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Vlak prišiel v stredu ráno do severochorvátskeho prístavného mesta Rijeka a odtiaľ turistov autobusmi rozviezli do ich destinácií popri pobreží Jadranského mora.



Chorvátske pobrežie je hlavnou európskou turistickou destináciou, predovšetkým pre návštevníkov zo strednej a z východnej Európy, ktorí tam môžu jednoducho pricestovať autom či vlakom.



Chorvátsko dúfa, že letnú sezónu zachráni čo najviac. Jeho ekonomika patrí medzi najslabšie v Európskej únii a závisí prevažne od turistického ruchu.



Miestne chorvátske médiá uviedli, že na vlak spájajúci české hlavné mesto Praha s Rijekou sa predali tisíce cestovných lístkov. Linka bude fungovať počas letných mesiacov aj napriek obnovenému nárastu prípadov nákazy.



Chorvátsko zaznamenalo celkovo 2777 infikovaných koronavírusom a 107 úmrtí na chorobu COVID-19, ktorú tento vírus spôsobuje.