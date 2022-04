Do COČ 2022 sa prihlásilo najviac umelcov v histórii projektu

Bratislava 13. apríla (TASR) - Do tohtoročnej Ceny Oskára Čepana (COČ) 2022 sa prihlásilo 57 umelcov, čo je najvyšší počet v doterajšej histórii projektu. "Možnosť zapojiť sa do ceny využilo 26 umelcov a 31 umelkýň, z toho sú ôsmi súčasťou umeleckých dvojíc," uviedla pre TASR PR manažérka Zuzana Golianová k oceneniu určenému vizuálnym umelcom do veku 40 rokov.



Podľa riaditeľky projektu Lucie Gavulovej je aktuálny počet prihlásených dosiaľ najvyšší od roku 1996. "Portfóliá prihlásených prezentujú široký mediálny záber, od digitálneho cez akčné, multimediálne umenie, aktivistické tendencie, performatívne prejavy až po fotografiu, ktorá napríklad v minulosti pomerne absentovala," dodáva k prihláseným dielam, medzi ktorými nechýba kresba, maľba či objektové umenie.



Portfóliá prihlásených bude posudzovať medzinárodná porota zložená z odborníkov v oblasti súčasného vizuálneho umenia. "Tento rok sa nám podarilo vyskladať silnú porotu. Pozvanie prijali osobnosti medzinárodnej scény akými sú Amira Gad alebo Aaron Cezar," poznamenala Gavulová. Porota z 57 prihlásených umelcov vyberie iba štyroch vystavujúcich, ktorí budú pracovať na nových projektoch a pripravovať výstavu v Kunsthalle Bratislava. "Porota už má k dispozícii všetky prihlášky, môže sa tak postupne pripravovať na svoje prvé zasadnutie, ktoré sa uskutoční 26. apríla," avizuje Gavulová prvé online zasadnutie poroty, ktorú ďalej tvoria odborníčky a kurátorky zo zahraničia Edith Jeřábková a Lilia Kudelia.



Organizátori zverejnia mená vybraných umelcov vo štvrtok 28. apríla. Spolupráca s finalistami sa rozbehne v máji, vernisáž spoločnej výstavy by sa mala konať v polovici septembra. Druhé stretnutie poroty sa uskutoční v Bratislave 27. októbra.