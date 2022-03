Do COČ sa môžu prihlasovať aj vizuálni umelci iných národností

Bratislava 29. marca (TASR) - Organizátori Ceny Oskára Čepana (COČ) predĺžili otvorenú výzvu a možnosť prihlasovania sa do projektu do piatka 8. apríla. K zasielaniu prihlášok chcú povzbudiť aj vizuálnych umelcov iných národností, ktorí na Slovensku žijú, pôsobia, alebo tu študovali, rovnako aj čerstvých absolventov vysokých škôl. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



Pripomenula, že Nadácia - Centrum súčasného umenia, ktorá je organizátorom projektu pre vizuálnych umelcov do 40 rokov, sa tohto roku z dôvodu vojnových udalostí rozhodla ponechať prvenstvo v cene všetkým umelcom vybraným medzinárodnou porotou do finále. Odmenu pre laureáta (5000 eur) si vybraní umelci (vrátane umeleckých dvojíc a skupín) rozdelia rovnakým dielom.



"Cena je určená slovenským vizuálnym umelcom a umelkyniam, alebo umelcom a umelkyniam rôznych národností, ktorí sa na Slovensku nachádzajú aktuálne, prechodne či natrvalo," hovorí riaditeľka projektu Lucia Gavulová. "Taktiež by sme radi povzbudili k účasti v projekte aj čerstvých absolventov vysokých škôl," podčiarkla Gavulová.



Ďalej objasnila, že termín s možnosťou prihlásiť sa do projektu predlžujú do 8. apríla z dôvodu zmienených procesuálnych zmien, ich zavedenia do štatútu projektu, a tiež prípravy etického a morálneho kódexu Ceny Oskára Čepana. "Prvé zasadnutie medzinárodnej poroty sa uskutoční koncom apríla," dodala Gavulová.



Všetky informácie i samotnú možnosť zapojiť sa do projektu nájdu záujemcovia na webstránke oskarcepan.sk.



V poradí 27. ročník COČ ostáva v hlavnom meste. Vlani po prvý raz nadviazali organizátori spoluprácu s Kunsthalle Bratislava, ktorá bude pokračovať aj v tomto roku. V jej výstavných priestoroch sa uskutoční finálová výstava umelcov.