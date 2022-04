Do Dánska možno cestovať bez obmedzení týkajúcich sa koronavírusu

Bratislava 3. apríla (TASR) - Dánsko zrušilo podmienky vstupu do krajiny týkajúce sa ochorenia COVID-19. Do krajiny možno cestovať bez obmedzení. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.



Cestujúci tak po novom nie sú povinní preukázať sa pri vstupe do Dánska dokladom o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19. Nemusia sa podrobiť testovaniu či karanténe a nevyžaduje sa ani registrácia pred vstupom.



"Pred vstupom do Dánska dôrazne odporúčame sledovať informácie na uvedenej webovej stránke priebežne, pri plánovaní cesty, ako aj tesne pred ňou, vzhľadom na skutočnosť, že podmienky pre vstup do krajiny sa môžu rýchlo meniť v závislosti od vývoja situácie v Dánsku," doplnil rezort.