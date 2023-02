K diskusii o vzdelávaní v ZŠ sa môže verejnosť pridať do 20. februára

Bratislava 14. februára (TASR) - Rodičia, učitelia či široká odborná verejnosť už vstupujú do diskusie o finálnej podobe nového štátneho vzdelávacieho programu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) evidujú prvé stovky komentárov a podnetov k navrhovaným vzdelávacím štandardom. Verejná konzultácia je dostupná do pondelka 20. februára. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.



Od spustenia verejnej konzultácie navštívilo stránku takmer 10.000 ľudí. Rezort školstva súčasne pripravuje výzvu pre základné školy (ZŠ), ktoré majú záujem zapojiť sa do pilotného overovania nového kurikula.



Nové obsahové a výkonové štandardy sú súčasťou kurikulárnych zmien, ktoré pomôžu školám lepšie a kvalitnejšie pripraviť žiakov na život v 21. storočí. Oproti doteraz platným vzdelávacím štandardom sa ešte väčší dôraz kladie na opis toho, čo žiak dokáže. Do pozornosti sa dostanú projekty, experimenty či zážitkové vzdelávanie. "Na dosiahnutie dobrých výsledkov už teda nebude stačiť, aby dieťa vedelo z učiva odpovedať či napísať správne test. Dôležité bude, aby sa dokázalo k vedomostiam prepracovať, využívať dostupné zdroje a aby ich vedelo v praxi použiť," priblížili z ministerstva školstva.



"Teraz je rad predovšetkým na učiteľoch, aby nám poskytli svoj pohľad. Zaujíma nás napríklad, či navrhovaný rozsah učiva je podľa nich primeraný časovej dotácii. Radi si prečítame aj podnety, akú podporu budú potrebovať pri zvládnutí zmeny, ktorá je aj podľa ich prvých reakcií naozaj hlboká a smeruje až k cieľom vzdelávania ako takého," povedal Martin Kríž, riaditeľ odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní na ministerstve školstva. Ako dodal, uvítajú aj spätnú väzbu od rodičov.



Podnety a pripomienky budú zapracované do finálnej podoby nového štátneho vzdelávacieho programu, ktoré ministerstvo školstva zverejní do konca marca. Od septembra bude prvých 30 základných škôl vzdelávať svojich prvákov podľa nového kurikula. Tie základné školy, ktoré o to majú záujem, sa budú môcť prihlásiť do otvorenej výzvy, ktorá bude zverejnená v najbližších dňoch. "K dnešnému dňu môžeme potvrdiť, že sme už predbežne nezáväzne komunikovali s niektorými školami, ktoré prejavili záujem o informácie a účasť na postupnom zavádzaní v septembri 2023," povedala Denisa Šukolová z NIVaM.



Rezort školstva finalizuje i prípravu koncepcie adresnej podpory pre školy, ktoré získajú oprávnenie zavádzať nové kurikulum v nasledujúcich troch školských rokoch.