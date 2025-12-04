< sekcia Slovensko
Do diskusie v 2. čítaní k zmene ÚOO sa prihlásilo vyše 40 poslancov
Ak je poslanec prihlásený za klub, má na svoje vystúpenie 30 minút, inak môže rečniť 20 minút.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Do diskusie v pléne Národnej rady (NR) SR k vládnemu návrhu zriadiť namiesto Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) nový úrad, sa vo štvrtok dopoludnia prihlásilo písomne vyše 40 poslancov. Ak je poslanec prihlásený za klub, má na svoje vystúpenie 30 minút, inak môže rečniť 20 minút. Na každého rečníka môžu poslanci reagovať dvojminútovými faktickými poznámkami. Následne sa môžu do rozpravy hlásiť poslanci aj ústne.
Do diskusie sa prihlásili najmä opoziční poslanci. V úvode návrh predstavil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Návrh zákona je v druhom čítaní. ÚOO sa má transformovať na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti.
