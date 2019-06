Divadelná kvapka krvi sa tento rok konala od 10. do 14. júna. Podujatie je každoročne spojené so 14. júnom, na ktorý pripadá Svetový deň darcov krvi.

Bratislava 18. júna (TASR) - Do Divadelnej kvapky krvi sa tento rok zapojilo 311 darcov, z toho 83 darovalo krv po prvý raz. Celkovo sa tak v ôsmich slovenských divadlách podarilo získať 140 litrov krvi. Podľa prepočtov odborníkov každý odber krvi dokáže zachrániť štyri ľudské životy, preto vďaka jedinému týždňu darovania krvi v divadlách je možné zachrániť približne 1244 životov.



Divadelná kvapka krvi sa tento rok konala od 10. do 14. júna. Podujatie je každoročne spojené so 14. júnom, na ktorý pripadá Svetový deň darcov krvi. "Divadelná kvapka krvi sa stáva stabilným projektom, o ktorý prejavuje záujem čoraz viac ľudí. Naším cieľom nie je trhať rekordy v počte darcov počas jedného projektu, ale upriamiť pozornosť ľudí na potrebu pravidelného darovania krvi počas celého roka. Divadelná kvapka krvi k tomu výrazne prispieva," uviedla generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža (SČK) Zuzana Rosiarová Kesegová.



Darcovstvo krvi podporili aj viaceré známe osobnosti, medzi nimi napríklad herečka Karin Haydu či moderátorka Aneta Sedlmair Parišková, ktorá je zároveň päť rokov ambasádorkou SČK pre darcovstvo.



Krv možno darovať prostredníctvom odberových miest Národnej transfúznej služby (NTS) a hematologicko-transfúznych oddelení nemocníc, ale aj mobilných odberov, ktoré sa pravidelne konajú po celom území Slovenska.