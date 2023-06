Do Víkendu otvorených záhrad a parkov sa zapája 122 lokalít

Bratislava 2. júna (TASR) - Rekordných 122 zelených lokalít z územia celého Slovenska sa zapája do Víkendu otvorených záhrad a parkov (VOZP). V poradí 15. ročník podujatia, ktoré je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad, sa začína v piatok a nesie sa v duchu témy Melódie záhrad.



"Myslia sa ňou nielen melódie ako koncerty hudobníkov, ale sústredíme sa aj na počúvanie zvukov prírody, spevu vtákov, bzučania včiel a podobne," povedala pre TASR Michaela Kubíková z neziskovej organizácie Národný Trust, ktorá je od roku 2007 hlavným organizátorom podujatia s cieľom priblížiť krásu parkov a záhrad a zároveň šíriť myšlienky ich aktívnej ochrany a kvalitnej údržby.



Do nedele 4. júna môžu záujemcovia spoznávať a obdivovať komunitné a súkromné parky a záhrady, ukážkové prírodné záhrady, kúpeľné a historické parky a záhrady či školské záhrady. "Tento rok je to veľmi pestré. Niektoré záhrady sú zaujímavé prírodným spôsobom pestovania, iné drobnou záhradnou architektúrou či zaujímavou skladbou rastlín," približuje Kubíková podujatie, ktoré má aj motivačný efekt na jednotlivé lokality, aby každý rok pripravili a ukázali niečo nové.



"V Lisztovej záhrade sme minulý rok za jeden deň napočítali 780 návštevníkov, niektoré lokality majú návštevnosť veľmi vysokú, niekde príde menej ľudí, ale zase je väčší priestor, aby sa majiteľ záhrady viacej porozprával s návštevníkmi," poznamenáva Kubíková s tým, že organizátorom nejde o tisícovú návštevnosť, ale o to, aby tí, ktorí prídu, mali príjemný zážitok.



V Bratislave a okolí sa napríklad kvetinová farma v Borinke snaží pestovať domáce tradičné odrody kvetov. V Smoleniciach sa do VOPZ zapojila včelárska záhrada, v Dolnej Krupej prírodno-krajinársky park a rozárium grófky Márie Henriety Chotekovej. "V Bratislave máme zaujímavé záhrady v Devíne, bylinkovú záhradu alebo súkromnú záhradu jednej výtvarníčky pod Devínskym hradom," dodáva Kubíková.



Upozorňuje tiež na program, ktorý pripravili v Lesníckom arborétu v Liptovskom Hrádku, kde môžu návštevníci absolvovať lektorovanú prehliadku na tému, či môžeme počuť stromy hovoriť. Zoznam zapojených záhrad a parkov s presným programom a časom otvorenia nájdu na www.vopz.sk. "Chceme ich poprosiť, aby si veľmi dobre pozreli a dopredu skontrolovali, odkedy a dokedy sú jednotlivé lokality otvorené, lebo sú tam isté časové rozdiely, aby potom neboli sklamaní, keď niekam prídu," uzavrela Kubíková