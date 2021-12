Viac ako 3000 mladých ľudí sa zapojilo do aktivít INEX Slovakia

Bratislava 26. decembra (TASR) - Do dobrovoľníckych aktivít neziskovej organizácie INEX Slovakia sa v tomto roku zapojilo 3065 mladých ľudí, ktorí pomáhali pri medzinárodných aktivitách na Slovensku aj v zahraničí, a to napriek pandémii nového koronavírusu. TASR o tom informovala koordinátorka projektov Miroslava Zváčová.



Obmedzenie osobných stretnutí ovplyvnilo podľa jej slov aj medzinárodné dobrovoľníctvo. "Napriek sťaženým podmienkam cestovať sa mladí ľudia z Indonézie, Malajzie, Filipín, Kolumbie, Slovenska, Francúzska, Nemecka či iných krajín stretli na virtuálnych aktivitách," priblížila s tým, že pandémia významne poznačila medzinárodné dobrovoľnícke tábory po celom svete.



Dobrovoľníci sa však postarali o renováciu hradov, ako napríklad Čierny hrad či Uhrovecký hrad. Pripravili program pre ľudí s postihnutím v Prešove, ale podieľali sa aj na iných renovačných a environmentálnych prácach.



Prostredníctvom virtuálnych aktivít sa podľa Zváčovej účastníci začali viac zaujímať o svoje mentálne zdravie, zlepšili sa v prezentačných zručnostiach, líderstve či riešení konfliktov. Zapojili sa do nich aj mladí ľudia z Indonézie, Malajzie, Filipín, Kolumbie, Arménska, Egypta či napríklad z Nemecka, Francúzska, Česka či Talianska.



Medzinárodné dobrovoľnícke tábory, zvané aj workcampy, sa organizujú po celom svete od skončenia sa prvej svetovej vojny. Spoločná dobrovoľnícka činnosť mladých ľudí z Nemecka a Francúzska bola v danom období ukážkovým príkladom vyjadrenia solidarity a odmietnutia nepriateľstva medzi doposiaľ znepriatelenými krajinami.



Dobrovoľníci sú podľa koordinátorky z INEX naďalej žiadaní. Počas dobrovoľníckych aktivít majú možnosť spoznať nových ľudí, krajiny, kultúry, miesta, stanú sa flexibilnejší, sebavedomejší, samostatnejší, tolerantnejší voči inakosti, zlepšia sa v cudzích jazykoch a kritickom myslení.



Dobrovoľnícke príležitosti sú uverejnené na webstránke www.inex.sk.