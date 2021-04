Do druhého kola výberového konania na sudcov NSS sa nikto neprihlásil

Bratislava 2. apríla (TASR) - Do druhého kola výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR sa ku koncu marca nikto neprihlásil. TASR to potvrdila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.



"Zatiaľ nedošla žiadna žiadosť o zaradenie do druhého kola výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu. Lehota končí 6. apríla 2021 a je predpoklad, že žiadosti ešte len dôjdu," spresnila.



Konkrétne sa má druhé kolo výberového konania uskutočniť 11., 12., 18. a 19. mája v sídle Súdnej rady, vždy so začiatkom o 9.00 h.



Prvé kolo výberového konania má byť od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla. "Ak v prvom kole výberového konania bude obsadených všetkých 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde, druhé kolo výberového konania bude zrušené," povedal ešte skôr predseda Súdnej rady Ján Mazák.



Súdna rada bude v prvom kole vyberať z 31 uchádzačov. Výberové konanie na sudcov NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti.