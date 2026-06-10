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Do Dunaja vplávalo 5000 jeseterov malých
Jeseterov vypúšťali členovia združenia, ako aj partneri projektu #Life_LivingRivers, ichtyológovia z Juhočeskej Univerzity z Českých Budějovíc za účasti pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Do Dunaja v stredu vplávalo 5000 jeseterov malých. Priviezli ich skoro ráno z liahne z Pohořelíc, aby ich vypustili do Dunaja na dvoch miestach - pod Čunovom a pod Sapom. BROZ - ochranárske združenie o tom informuje na sociálnej sieti. Pozorovať budú ich migračné správanie, keďže stupeň Čunovo aj stupeň Gabčíkovo predstavujú pre ryby migračné bariéry.
„Tieto maličké jesetery malé sú potomkovia dunajských rodičov. Dnes sa vrátili do svojho domovského vodného toku, aby posilnili dunajskú populáciu tohto ohrozeného živočícha,“ priblížilo združenie.
Jeseter malý je ohrozený druh, posledný z piatich dunajských druhov jeseterov, ktorý tu prežil. Je to iba preto, že nepotrebuje migrovať do mora ako ostatné jesetery, a preto preňho bariéry, ako sú vodné diela, nepredstavujú životne dôležité prekážky. Okrem vypúšťania a monitoringu jeseterov sa v projekte bude združenie spolu s desiatimi partnerskými organizáciami venovať priamej revitalizácii a zlepšeniu vodného režimu na 344 kilometroch slovenských riek.
Jeseterov vypúšťali členovia združenia, ako aj partneri projektu #Life_LivingRivers, ichtyológovia z Juhočeskej Univerzity z Českých Budějovíc za účasti pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu.
„Tieto maličké jesetery malé sú potomkovia dunajských rodičov. Dnes sa vrátili do svojho domovského vodného toku, aby posilnili dunajskú populáciu tohto ohrozeného živočícha,“ priblížilo združenie.
Jeseter malý je ohrozený druh, posledný z piatich dunajských druhov jeseterov, ktorý tu prežil. Je to iba preto, že nepotrebuje migrovať do mora ako ostatné jesetery, a preto preňho bariéry, ako sú vodné diela, nepredstavujú životne dôležité prekážky. Okrem vypúšťania a monitoringu jeseterov sa v projekte bude združenie spolu s desiatimi partnerskými organizáciami venovať priamej revitalizácii a zlepšeniu vodného režimu na 344 kilometroch slovenských riek.
Jeseterov vypúšťali členovia združenia, ako aj partneri projektu #Life_LivingRivers, ichtyológovia z Juhočeskej Univerzity z Českých Budějovíc za účasti pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu.