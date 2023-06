Do Dunaja vypustili 20.000 jeseterov malých

Bratislava 17. júna (TASR) - Do Dunaja vypustili 20.000 mladých jeseterov malých. Vysádzali sa pod zdržou Čunovo, pri obci Sap a na Veľkolélskom ostrove. Priame vypúšťanie jeseterov do riek je jedným z nástrojov na posilnenie populácií tohto ohrozeného druhu rýb. TASR o tom informovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).



"Aktivita vysádzania juvenilov týchto rýb bude odteraz prebiehať každé dva roky, a to v období 2023 až 2029. Bude doplnená ďalšími aktivitami, akými sú napríklad pravidelné ichtyologické prieskumy, inkubácia oplodnených jeseterích ikier priamo v toku Dunaja či telemetrické sledovanie správania jeseterov," hovorí Katarína Mravcová, projektová manažérka projektu LIFE LivingRivers, v rámci ktorého sa jesetery vypúšťali.



Stav jeseterovitých rýb poklesol celosvetovo na historické minimum. Dôvodom sú negatívne zmeny v morfológii riek, ich prehrádzanie, zhoršenie kvality vody a zanesenie pôvodných neresísk sedimentom, pytliactvo a nadmerný lov pre kaviár.



"Viaceré druhy nenávratne vyhynuli, populácie ďalších sú ohrozené. Jesetery sa tak stali predmetom silnej ochrany a objektom mnohých medzinárodných dohovorov, napríklad Ramsarského dohovoru, Bonnského dohovoru či Bernského dohovoru, z ktorého vzišiel v súčasnosti veľmi aktuálny dokument, a tým je Paneurópsky akčný plán pre jesetery platný na obdobie 2019 - 2029," priblížil BROZ.



Jestery miznú aj zo slovenského úseku Dunaja. Z pôvodných piatich druhov sa tam v súčasnosti vyskytuje už len jeseter malý. "Pri tomto druhu rýb je veľmi dôležité sledovať, aký veľký problém pre ich život a hlavne migráciu predstavuje prítomnosť prekážok na toku (zdrž Čunovo, Vodné dielo Gabčíkovo, prehrádzka Dunakiliti) alebo kde sa im páči sa rozmnožovať, zimovať či hľadať si potravu," povedal Bořek Drozd z Fakulty rybárstva a ochrany vôd z Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach. Je partnerom projektu LIFE LivingRivers. Všetky aktivity na ochranu a posilnenie populácie jeseterov budú prebiehať pod vedením tejto univerzity.



Projekt LIFE LivingRivers je spoločný projekt desiatich inštitúcií a organizácií. Jedným z cieľov je zvrátiť neblahý trend vo vývoji populácií jeseterov v Dunaji pomocou aktívnych opatrení.