Bratislava 5. júla (TASR) - Do eHranice je možné zaregistrovať sa 30 dní pred príchodom na Slovensko. V súvislosti s režimom na hraniciach o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová ozrejmila, že pri príchode na Slovensko je každý povinný zaregistrovať sa v aplikácii eHranica a následne sa registráciou v elektronickej alebo papierovej verzii preukázať na hraniciach pri návrate. Registrovať sa možno na stránke www.korona.gov.sk/ehranica/.



"Možnosť vyplniť formulár eHranice až 30 dní pred návratom na Slovensko teda umožňuje realizovať povinnú registráciu ešte pred samotným vycestovaním do zahraničia, napríklad na dovolenku. Zároveň sa tým vytvára priestor, aby si cestujúci, ktorí nedisponujú smartfónom či iným potrebným mobilným zariadením, urobili registráciu ešte v pohodlí domova pred vycestovaním a potvrdenie o registrácii si vytlačili ešte pred odchodom zo Slovenska alebo aby im pri registrácii pomohli ich príbuzní," uviedol rezort.



Eliášová ozrejmila, že pri režime na hraniciach nezáleží na tom, či osoba vstupujúca na územie SR bola len na nákupe v prihraničnej obci alebo či strávila v zahraničí dovolenku. Rovnako nezohráva podľa jej slov žiadnu rolu ani to, či osoba bola zaočkovaná, má negatívny test alebo či prekonala ochorenie COVID-19. "Pri samotnej registrácii je však možné uplatniť si výnimku z karantény, ak osoba spĺňa niektorú z uvedených podmienok," dodala.