Do Ekonomickej olympiády sa môžu školy prihlásiť do stredy 2. decembra

Bratislava 30. novembra (TASR) – Do Ekonomickej olympiády pod vedením INESS - Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz sa môžu školy prihlásiť do stredy 2. decembra. Školské kolo je možné absolvovať online v termíne od 7. do 15. decembra. TASR o tom informovala programová manažérka Ekonomickej olympiády na Slovensku Monika Budzák.



Cez krajské a celoslovenské kolo sa môžu súťažiaci prebojovať až do medzinárodného finále. Ekonomická olympiáda podľa organizátorov podujatia nie je obyčajnou predmetovou olympiádou. "Okrem samotného testovania ponúka súťažiacim program, prijatie na vybrané vysoké školy bez prijímacích skúšok či možnosť stretnúť sa s najznámejšími ekonómami na Slovensku, ale aj v zahraničí," priblížila Budzák.



Na obsah súťaže dohliadajú analytici z INESS spolu s ekonómami z Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici či Ekonomickej univerzity v Bratislave. Obsah olympiády je zameraný na praktické otázky z ekonómie a nabáda k hlbšiemu skúmaniu ekonomických problémov.



V uplynulom ročníku sa do olympiády zapojilo vyše 6500 stredoškolákov z 200 škôl.