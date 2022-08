Do Európskeho týždňa mobility sa dá registrovať už len necelý mesiac

Banská Bystrica 21. augusta (TASR) - Necelý mesiac ostáva na registráciu záujemcom, ktorí sa chcú zapojiť do Európskeho týždňa mobility (ETM). Aktuálny ročník kampane sa uskutočňuje v znamení témy Lepšia dostupnosť s mottom Cestujme zodpovedne. Kampaň je určená širokej verejnosti, registrujú sa však do nej len samosprávy a organizácie. Doteraz sa v rámci Slovenska zapojilo 41 miest, mestských častí či obcí a dve organizácie. Informuje o tom Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá je národným koordinátorom podujatia. Vyhlasovateľom kampane je Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.



ETM je vlajková kampaň Európskej komisie, ktorá sa každoročne koná v termíne 16. až 22. septembra. Jej hlavným cieľom je zvyšovať povedomie o udržateľnej mestskej mobilite, a tým podporiť zmenu správania verejnosti v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení.



Samosprávy majú v rámci ETM ideálnu príležitosť ukázať svojim obyvateľom a verejnosti aktivity, ktoré realizovali, realizujú či plánujú realizovať nielen na zlepšovanie udržateľnejších foriem dopravy, ale ktoré vedú aj k skvalitneniu života obyvateľov. "Môžu to byť napríklad opatrenia, ako sú upokojovanie dopravy, rozširovanie peších zón, rekonštrukcia alebo výstavba autobusových zastávok, budovanie cyklotrás, inštalovanie cyklostojanov, rekonštrukcie chodníkov pre peších alebo aj zriadenie nízkoemisných zón v mestách. Taktiež aj opatrenia v prospech budovania prvkov zelenej infraštruktúry, ako napríklad pretváranie asfaltových ostrovčekov v cestných komunikáciách na zelené oázy," uvádza SAŽP.



Okrem predstavenia trvalých opatrení môžu samosprávy v rámci kampane ETM organizovať aj tematické podujatia, napríklad spoločné cyklojazdy, raňajky pre cyklistov, pešibusy, verejné diskusie o mobilite v meste, súťaže na podporu cestovania verejnou dopravou či iné výchovno-vzdelávacie aktivity. Osvedčil sa aj tzv. Deň bez áut, čo znamená na jeden deň vylúčiť motorovú dopravu z komunikácie, ktorá je v bežný deň plná áut, no počas ETM sa zmení na živé korzo pre peších a cyklistov.



Samosprávam, ktoré sa do kampane zaregistrujú do 25. augusta, poskytne SAŽP vhodné predmety, ktoré im poslúžia pri organizovaní podujatí pre verejnosť.



Do ETM sa však počas celého roka môžu prihlásiť aj inštitúcie, verejné i mimovládne organizácie, súkromné firmy, centrá voľného času, prevádzkovatelia verejnej dopravy či školy.



Súčasťou ETM je aj národná súťaž o Cenu ETM, ktorej cieľom je zvýšiť motiváciu samospráv a organizácií na účasť. Tento rok sa môžu zapojiť do troch kategórií, a to Aktívna samospráva, Aktívny samosprávny kraj a Aktívna organizácia. Prihlášky je možné podávať do 30. septembra.