Do Európskeho týždňa mobility sa zapojilo 67 samospráv a 34 inštitúcií

Banská Bystrica 16. septembra (TASR) - Do kampane Európsky týždeň mobility sa zapojilo 67 samospráv a 34 inštitúcií. Podujatie sa začalo v pondelok a bude trvať do nedele (22. 9.). Celoeurópsku kampaň za udržateľnú mestskú mobilitu na Slovensku zastrešuje Slovenská agentúra Životného prostredia (SAŽP). Po jej skončení pre zapojené samosprávy a inštitúcie zorganizuje súťaž o Cenu Európskeho týždňa mobility. TASR o tom v pondelok informoval manažér pre komunikáciu SAŽP Roman Lebeda.



Podľa generálneho riaditeľa SAŽP Juraja Moravčíka má súťaž vyzdvihnúť mestá, obce či organizácie, ktoré sa do kampane zapojili. "Chceme ich takto odmeniť za to, že vytvárajú podmienky pre udržateľnú mobilitu a lepšie životné prostredie. Rovnako inšpirujú ostatné samosprávy, aby sa vybrali cestou čistej mobility," vyhlásil.



Lebeda uviedol, že tohtoročnou témou kampane je verejný priestor pre všetkých. Téma podľa neho upriamuje pozornosť na zlepšenie kvality života v mestách a podporu infraštruktúry pre ľudí.



Dodal tiež, že samosprávy si pre svojich obyvateľov v rámci kampane pripravili rôzne sprievodné podujatia. Viacero miest podľa neho napríklad zabezpečuje deťom cestu do školy bicyklami.



Obce a mestá v závere kampane čaká aj deň bez áut, počas ktorého uzavrú viacero ulíc pre automobilovú dopravu. Na zatvorených uliciach usporiadajú rôzne podujatia. Cesty sa tak podľa Lebedu stanú na jeden deň priestorom pre verejnosť.