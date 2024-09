Do Európskej noci vedy sa zapája výstavami v Galérii dizajnu Satelit

Bratislava 27. septembra (TASR) - Slovenské centrum dizajnu (SCD) sa zapája do medzinárodného festivalu Európska noc vedy výstavami v bratislavskej Galérii dizajnu Satelit. Návštevníci tu môžu vidieť kolekciu Mirroring - výber umeleckých projektov prepájajúcich vedu a umenie, ktoré pracujú s témami medzinárodnej konferencie Contemporary Environmental Dilemmas: Interdisciplinary Approaches. Výstava predstavuje umelecko-vedecké projekty skúmajúce vzťah medzi prírodou a kultúrou prostredníctvom umenia, vedy a technológií.



Ďalšou časťou je LOMA - knižnica materiálov, zhromažďujúca vzorky tradičných, no hlavne experimentálnych materiálov, ktoré dizajnéri, módni návrhári a architekti využívajú vo svojej tvorbe. Ide o dlhoročný projekt SCD, ktorý prepája dizajn a vedu. "Knižnica materiálov vznikla v roku 2019 a spolupracuje s odborníkmi na vývoj nových materiálov z vedeckého prostredia. Prehľadná zbierka umožňuje jednotlivým bádateľom a skupinám návštevníkov spoznať rôzne typy nových a experimentálnych materiálov a výrobných technológií, príbehy ich vzniku a možnosti uplatnenia v modernom dizajne a cirkulárnej ekonomike," približuje zámer knižnice materiálov kurátor výstavy Robert Paršo.



V galérii SCD je aktuálne prístupná aj výstava Transmodernita, ktorá sa zameriava na slovenský komunikačný a produktový dizajn s dôrazom na udržateľnosť a nové technológie. Prezentuje viacero projektov prepájajúcich umenie a dizajn.



Výstavy sú prístupné do nedele 29. septembra. Transmodernita do 13. októbra. Vstup je voľný.



Piatkovú komentovanú prehliadku od 17.00 h bude uvádzať kurátorka Mária Beňačková Rišková. Súčasťou komentovanej prehliadky bude premietanie filmu Dunaj spútaný v krajine a diskusia s jeho režisérom Andrejom Somorom.



Výstava Mirroring vznikla na základe spolupráce Katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Výskumno-vývojového oddelenia SCD Inolab.