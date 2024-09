Do Európskej súťaže v štatistike môžu učitelia prihlasovať študentov

Bratislava 29. septembra (TASR) - Učitelia môžu registrovať stredoškolské tímy do Európskej súťaže v štatistike (ESC) do 6. novembra. Novinkou v treťom ročníku súťaže je spolupráca s Ekonomickou univerzitou v Bratislave (EUBA). TASR o tom informovali zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



"ŠÚ SR ponúka slovenským stredoškolákom ďalšiu originálnu možnosť preniknúť do sveta dát a spúšťa tretí ročník ESC. V školskom roku 2024/2025 si tak ďalšie tisíce mladých ľudí na Slovenska môžu vyskúšať kreatívnu a zábavnú formu spoznávania oficiálnych štatistík," uviedol úrad.



Ako priblížil, novinkou je spolupráca s EUBA, ktorá umožní úspešným tímom v súťaži nastúpiť na štúdium ktoréhokoľvek odboru na fakulte hospodárskej informatiky bez absolvovania prijímacích skúšok. "Platí to pre všetkých žiakov vo veku 16 a viac rokov, ktorí uspejú v úvodnej časti súťaže a dosiahnu dostatok bodov v testoch, aby postúpili do ďalšej časti súťaže," doplnil.



Súťaž je zameraná na vyhľadávanie a použitie overených faktov z oficiálnych zdrojov. Cieľom aktivity je zvýšiť dátovú gramotnosť mladých ľudí a naučiť ich správne čítať, analyzovať a interpretovať štatistické údaje a odlišovať hoaxy od potvrdených a dôveryhodných informácií.



ESC realizuje ŠÚ SR v spolupráci s európskym štatistickým úradom Eurostatom pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.