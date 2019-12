Do filmu o J. Urbanovi vložil celoživotné úspory český básnik Marhoul

Bratislava 1. decembra (TASR) - Záver novembra priniesol do kín aj film inšpirovaný životným príbehom Joža Urbana, autora slov megahitu Voda čo ma drží nad vodou. Rovnomennú snímku o legendárnom slovenskom básnikovi a textárovi, ktorý pred dvadsiatimi rokmi tragicky zahynul pri autonehode, nakrútil český režisér Tomáš Magnusek podľa knihy Pivo u Chárona (s Jožom Urbanom) Ondreja Kalamára.



Ten sa spolu s režisérom postaral aj o scenár. Kalamár v rozhovore pre TASR potvrdil, že okrem Magnuseka prejavil filmársky záujem o tému Jozef Urban a genéza slávneho textu len český básnik Alois Marhoul: "Dokonca sám prejavil iniciatívu, že do toho vloží svoje celoživotné úspory. Bez týchto dvoch ľudí by ten film nikdy nebol."



Snímka sa zameriava prevažne na posledných sedem rokov básnikovho života, opisuje Urbanove lásky, nádeje, vzostupy a pády. Popisuje aj okolnosti vzniku najznámejšieho textu Voda čo ma drží nad vodou.



"To ma aj nakoplo k napísaniu knihy. Desať rokov po Jožkovej smrti sa začali šíriť fámy okolo toho, ako ten názov vznikol," priznal Kalamár.



Pozná minimálne päť verzií, podľa ktorých si niektorí "autori" privlastňovali názov slávneho hitu tvrdiac, že ho vymysleli. "A poskytli ho Jožovi Urbanovi, alebo vymenili za pol deci borovičky. Dokonca v jednom prípade sa tvrdilo, že celý ten text napísal niekto iný a Jožo sa pod neho iba podpísal. Keďže som Joža poznal a vedel som, že on by sa nikdy nepodpísal pod cudzie slovo, dožralo ma to," hovorí spoluscenárista, ktorý sa týždeň po smrti básnika a textára stretol s jeho priateľom Juraj Kuniakom.



Ten mal Urbanovi ukázať fotografiu od Mŕtveho mora, podľa ktorej slávny text a názov piesne vznikol. Kalamárovi potvrdila autenticitu textu aj Urbanova manželka. Tá spoluscenáristovi poskytla rukopis aj s dvoma slohami, ktoré neboli v pesničke použité.



Film, ktorý sa nakrúcal pre veľmi obmedzený rozpočet v českom Náchode a okolí, s výnimkou scény v štúdiu Fun Radia v Bratislave, vrcholí novým aranžmánom pesničky Voda čo ma drží nad vodou a v úplnom závere postava Urbana dorecituje nepoužité slohy.



Snímka bohémskeho básnika neheroizuje, naopak, ukazuje aj jeho démonickú stránku. "Tam je to veľké posolstvo boja s alkoholizmom. Alkoholizmu na Slovensku by sme sa mali pozrieť do očí. Jožo Urban bol alkoholik, on to sám o sebe hovoril. Bojoval so závislosťou a snažil sa to potlačiť," vyhlásil Kalamár.



"Napriek tomu, že sme ho ukázali aj v démonickom svetle, vo filme je zaznamenaná aj jeho ľudská stránka. Chceli sme ukázať aj to, že keď našiel rodinný pokoj, začal hľadať aj pokoj v duši. Snažil sa budovať rodinu a byť jej pilierom, o ktorý sa môže oprieť."



Urbana stvárnil Roman Pomajbo, okrem neho sa v snímke predstavia Robert Roth, Lukáš Latinák či Andrea Kerestešová Růžičková, z českých predstaviteľov Martin Dejdar, Jan Kanyza a Svatopluk Skopal. V epizódnych úlohách sa objavia aj reálne osobnosti, ktoré Urbana poznali, napríklad Vašo Patejdl či moderátorka Oľga Záblacká. Voda čo ma drží nad vodou je v kinách od 28. novembra.