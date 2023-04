Do funkcie generálneho riaditeľa SND opäť nastúpi M. Drlička

Bratislava 17. apríla (TASR) - Staronovým šéfom Slovenského národného divadla (SND) sa stane Matej Drlička. Do funkcie generálneho riaditeľa prvej divadelnej scény ho k 1. máju vymenuje na základe ukončeného procesu verejného vypočutia dočasne poverená ministerka kultúry Natália Milanová. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva kultúry (MK) SR Zuzana Viciaňová.



Drličku odporučila 17. marca hodnotiaca komisia v procese verejného vypočutia ako jediného zo štvorice uchádzačov. Ministerka po zverejnení odporúčania požiadala komisiu o detailnejšie zdôvodnenie tohto odporúčania, malo slúžiť ako podklad pre jej finálne rozhodnutie.



Drlička viedol SND od januára 2021, keď bol na základe výberového procesu vymenovaný do funkcie. Z postu bol na začiatku novembra 2022 odvolaný, dôvodom boli jeho medializované vyjadrenia na adresu umelcov a politikov. Drlička sa za svoje slová ospravedlnil, ministerke zároveň ponúkol rezignáciu. Neskôr naznačoval, že manažment pod jeho vedením bol šikanovaný poslancami z Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá v dôsledku názorovej konfrontácie týkajúcej sa opodstatnenosti redukcie sólistického súboru Opery SND. Prihlásil sa do vyhláseného procesu verejného vypočutia, v rámci ktorého deklaroval, že je v prípade opätovného získania funkcie pripravený dokončiť a rozvíjať projekty, ktoré so svojím manažmentom začal v predchádzajúcom období.