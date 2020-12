Do generálskych hodností majú povýšiť a menovať 8 príslušníkov OS SR

Bratislava 16. decembra (TASR) - Do generálskych hodností by mohlo byť vymenovaných a povýšených osem príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Návrh v stredu schválila vláda, premiér Igor Matovič (OĽANO) ho predloží prezidentke SR Zuzane Čaputovej.



Do vojenskej hodnosti brigádneho generála majú byť vymenovaní plukovníci Pavol Tököly, Róbert Tóth, Roman Jantoš, Branislav Benka a Ladislav Dovhun.



Brigádni generáli Ivan Pach a Štefan Kovács majú byť povýšení do vojenskej hodnosti generálmajora. Generálmajor Ľubomír Svoboda má získať hodnosť generálporučíka.



Ako približuje materiál, v súčasnosti je v rezorte ministerstva obrany a v Ozbrojených silách SR plánovaných 15 funkcií s generálskou vojenskou hodnosťou, z ktorých je 11 obsadených profesionálnymi vojakmi s generálskou vojenskou hodnosťou a štyri funkcie sú obsadené profesionálnymi vojakmi v hodnosti plukovník.