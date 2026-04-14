< sekcia Slovensko
Do Grand Prix Svetozára Stračinu je prihlásených 31 nahrávok
Verejné odposluchy súťažných nahrávok sa uskutočnia v stredu 15. apríla v rozhlasovom Estrádnom štúdiu.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Slovenský rozhlas v Bratislave je od utorka centrom rozhlasovej folklórnej tvorby. V priestoroch obrátenej pyramídy sa začína medzinárodná súťaž rozhlasových nahrávok folklórnej hudby Grand Prix Svetozára Stračinu. Stretávajú sa na nej odborníci aj tvorcovia z celej Európy, aby predstavili to najlepšie z tradičného a zo štylizovaného folklóru či z world music. Ako ďalej informuje STVR, do 12. ročníka súťaže sa zapojilo 14 krajín, ktoré spolu prihlásili 31 súťažných nahrávok.
„Každý vysielateľ pritom mohol nominovať maximálne tri nahrávky. Súťaž prebieha v troch kategóriách: autentický folklór, štylizovaný folklór a world music,“ uvádza STVR k prestížnemu bienále, ktoré podporuje rozhlasovú tvorbu v týchto žánroch a takisto vytvára priestor na medzinárodnú výmenu umeleckých, odborných aj technických skúseností medzi členmi Európskej vysielacej únie (EBU).
Víťazné nahrávky v jednotlivých kategóriách bude vyberať medzinárodná odborná porota pod vedením renomovaného etnomuzikológa profesora Bernarda Garaja.
Verejné odposluchy súťažných nahrávok sa uskutočnia v stredu 15. apríla v rozhlasovom Estrádnom štúdiu. Súťaž vyvrcholí slávnostným galakoncertom spojeným s vyhlásením výsledkov. Uskutoční sa 16. apríla o 19.00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu a naživo ho bude vysielať Rádio Regina.
„Na koncerte vystúpi Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu spolu s hosťami a uvedie premiéry nových skladieb inšpirovaných folklórom od súčasných slovenských skladateľov. Diela z tvorby majstra Svetozára Stračinu zaznejú aj v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu,“ avizujú organizátori.
Súčasťou programu je aj poslucháčske hlasovanie, prebiehajúce od 16. marca. Víťaza vyhlásia počas galavečera a všetky súťažné nahrávky zaznejú aj v špeciálnych reláciách Rádia Regina venovaných jednotlivým kategóriám.
„Grand Prix Svetozára Stračinu potvrdzuje svoje pevné miesto medzi významnými európskymi podujatiami zameranými na folklórnu hudbu a jej rozhlasové spracovanie. Teší nás, že sa aj tento ročník stretávame s vysokou umeleckou úrovňou prihlásených nahrávok a že súťaž vytvára priestor pre autentický dialóg medzi tradíciou a súčasnosťou,“ hovorí Peter Janků, riaditeľ Slovenského rozhlasu. Podľa neho je dôležité, aby bolo podujatie aj živým zážitkom pre poslucháčov. „Preto prinášame nahrávky do vysielania a otvárame ich verejnosti, ktorá má možnosť aktívne sa zapojiť do hodnotenia a objavovať rozmanitosť folklórnej hudby naprieč krajinami,“ dodal Janků.
Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Partnerom podujatia je Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Organizácia pri príležitosti svojho jubilea pripravila sprievodnú výstavu a inštalácie v priestoroch rozhlasu.
