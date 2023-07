Do Grécka odcestovala druhá skupina hasičov, premiér ocenil ich odvahu

Na snímke odlet slovenských hasičov do Grécka, ktorí nahradia svojich zasahujúcich kolegov na gréckom ostrove Rodos na letisku M. R. Štefánika v Bratislave v piatok 28. júla 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 28. júla (TASR) - Do Grécka v piatok odcestovala druhá skupina slovenských hasičov. Pri hasení lesných požiarov na ostrove Rodos vystriedajú tridsiatku príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ktorí sa večer vracajú na Slovensko. Na mieste by mali zostať 14 dní. Pred odletom druhej skupiny o tom informoval premiér Ľudovít Ódor, poverený vedením rezortu vnútra.vyhlásil Ódor.Predseda vlády hasičom poďakoval a ocenil ich odvahu. Ako pripomenul, s plameňmi bojujú aj v prospech slovenských turistov. Doplnil, že v Grécku zostane z pôvodnej zostavy jeden hasič a technika.Prezident HaZZ Pavol Mikulášek verí, že v Grécku vytrvajú lepšie podmienky na lokalizáciu požiarov, miernejší vietor aj teplota. Poznamenal, že miesto nasadenia slovenských hasičov sa môže meniť podľa potreby.Prvá skupina slovenských hasičov dorazila do Grécka minulý týždeň. Počas šiesteho dňa, vo štvrtok (27. 7.) na ostrove Rodos bola prvá skupina nasadená v oblasti pri obci Vati, kde za pomoci veľkoobjemovej cisterny zabezpečili dodávku vody na plnenie hasičských vozidiel miestnych hasičov.priblížili z Prezídia HaZZ.Slovenský tím aj počas šiesteho dňa pracoval podľa HaZZ v plnom počte v spolupráci s miestnym tímom.skonštatovala Bianka Královičová z prezídia.