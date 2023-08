Do Grécka odchádza pomáhať s hasením požiarov 39 hasičov zo Slovenska

Bratislava 22. augusta (TASR) - Do Grécka odchádza pomáhať s hasením požiarov 39 slovenských hasičov z modulu pozemného hasenia lesných požiarov spolu so 14 kusmi hasičskej techniky. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"Slovenská republika reagovala na žiadosť Grécka o vyslanie modulu pozemného hasenia s využitím vozidiel na pomoc s hasením lesných požiarov. Ponuka Slovenska bola gréckou stranou dnes v popoludňajších hodinách akceptovaná," priblížil HaZZ.



Lesné požiare sa na severe Grécka už niekoľko dní nedarí dostať pod kontrolu a vyžiadali si evakuáciu obyvateľov z viacerých obcí v zasiahnutej oblasti. Odchod slovenských hasičov na pomoc do Grécka je plánovaný v utorok o 20.00 h zo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách.