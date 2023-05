Do Hlasu-SD vstupuje bývalý novinár S. Migaľ

Bratislava 19. mája (TASR) - Bývalý novinár Samuel Migaľ vstupuje do mimoparlamentného Hlasu-SD. Ako posilu strany ho na piatkovej tlačovej konferencii predstavil jej predseda Peter Pellegrini. Podčiarkol ambíciu strany odstraňovať regionálne rozdiely v nadchádzajúcich volebných obdobiach a vyviesť krajinu z aktuálnej situácie.



Migaľ sa podľa vlastných slov rozhodol ísť do politiky preto, aby mohol problémy aj riešiť, nie na ne len poukazovať. Pracovať chce na zlepšovaní novinárskeho prostredia. Venovať sa plánuje aj témam bezpečnosti a sociálnym otázkam. "Vidím regionálne rozdiely na Slovensku. Uvedomujem si, že Slovensko sa nekončí na Zlatých pieskoch," dodal. Prispieť chce k tomu, aby sa Pellegrini stal premiérom.



Pellegrini verí, že Migaľ bude dobrou posilou strany a pomôže ju úspešne doviesť do volieb. Poukázal na aktuálnu situáciu a chaos v krajine. Zodpovednosť naďalej pripisuje doterajším vládam Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Hlas-SD chce podľa jeho slov prinášať odbornosť a riešenie problémov ľudí.



"Obnovenie dialógu so samosprávami je základ," podčiarkol líder Hlasu-SD s tým, že mestá a obce budú pre stranu partnermi. Deklaroval pripravenosť rokovať s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrejom Lunterom. Reagoval tak na Lunterovu výzvu politickým stranám, aby zohľadnili pri príprave volebných programov pred septembrovými parlamentnými voľbami aj požiadavky samospráv.