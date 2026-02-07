< sekcia Slovensko
Do hlavného mesta sa opäť vracajú Bratislavské fašiangy
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Do hlavného mesta sa v sobotu vracajú Bratislavské fašiangy. V uliciach Bratislavy si tak obyvatelia i návštevníci môžu opäť vychutnať slávnosť zábavy, tanca a masiek. Chýbať nebude ani tradičný fašiangový sprievod, ktorý povedie nadrozmerná bábka Bieleho hada, v slovanskej mytológii symbol ochrany a obnovy. Pre TASR to uviedla Zuzana Bleho Francúzová z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), ktoré podujatie spolu s partnermi organizuje.
„Bratislavské fašiangy už štvrtýkrát zaplnia centrum mesta bezstarostnou zábavou, tancom a pripomenú dávne zvyky prepájajúce generácie s miestnymi komunitami. Kým v minulosti mali najmä obradný charakter, dnes sú žiadaným spestrením bežných dní a príležitosťou zabudnúť na každodennú rutinu v spoločnosti priateľov či rodiny. Fašiangy sú plné symboliky a rituálov, ktoré mali zabezpečiť hojnosť, magickú ochranu a na chvíľu obrátiť chod vecí naruby,“ skonštatovala Bleho Francúzová.
Jednodňový festival sa začína o 9.00 h na Hlavnom námestí, kde sa predstavia viaceré detské súbory, na workshope sa naučia záujemcovia o tanci v maske, Medzinárodné fašiangy priblížia tradície od Mexika po Indiu. Na Františkánskom námestí vznikla zóna performatívneho umenia s hudobno-pohybovým programom vrátane cirkusu či bubeníckeho workshopu. Chýbať nebude ani program pre deti.
Neodmysliteľnou súčasťou podujatia bude Veľký fašiangový sprievod, ktorý vyrazí z Hlavného námestia o 17.00 h na Hviezdoslavovo námestie a pokračovať bude cez Ventúrsku a Michalskú ulicu a Námestie SNP späť na Hlavné námestie. Tohtoročným symbolom sprievodu bude Biely had, symbolizujúci ochranu a hojnosť. Sprievod sa opäť rozrastie a prinesie medzinárodný presah zapojením viacerých ambasád a komunít.
Festival uzavrie Fašiangová veselica na Hlavnom námestí, ktorá potrvá do 22.00 h.
