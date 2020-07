Do IT Fitness Testu sa zatiaľ zapojilo viac ako 22.000 žiakov

Bratislava 24. júla (TASR) – Do IT Fitness Testu sa doteraz zapojilo viac ako 22.000 záujemcov. Celkový počet respondentov je zatiaľ oproti minulému roku nižší, o zhruba 2000 respondentov, no pod tento výsledok sa podpísala najmä koronakríza a zatvorené školy. Pre TASR to uviedol manažér pre komunikáciu z IT Asociácie Slovenska Juraj Kadáš s tým, že napriek tomu hodnotia toto číslo ako veľký úspech a prekonalo ich očakávania.



K 23. júlu sa do 9. ročníka najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku zapojilo 8403 žiakov základných škôl, verziu pre stredoškolákov a vysokoškolákov vyplnilo 13.839 respondentov. "Zaznamenali sme výrazný nárast úspešnosti v oboch verziách testu, autori testu predpokladajú, že tento nárast súvisí s uzatvorením škôl a neobmedzeným časovým limitom na vyplnenie testu. Deti totiž nie sú limitované 45-minútovou dĺžkou vyučovacej hodiny, úlohám sa venujú detailnejšie a majú viac času na dopracovanie sa k správnej odpovedi," poznamenal Kadáš. Priemerná úspešnosť vo verzii pre žiakov základných škôl zatiaľ dosahuje 65 percent, v kategórii stredných a vysokých škôl je to zatiaľ priemerne 61 percent.



"Rovnako je pozitívne, že žiaci sa vďaka nútenej domácej karanténe dokázali spoločne s rodičmi adaptovať na novú situáciu a digitálnym technológiám viac rozumejú. Ukazuje sa to práve na lepších výsledkoch IT Fitness Testu 2020," poznamenal Kadáš. IT Fitness Test, ktorý má za cieľ otestovať digitálne zručnosti žiakov, študentov, učiteľov a širokej verejnosti na Slovensku, môžu záujemcovia vyplniť do 31. júla. Test pre základné školy obsahuje 20 úloh, pričom jeho cieľom je preveriť IT zručnosti žiakov a ich pripravenosť na stredoškolské štúdium. Náročnejšia verzia pre vyššie stupne škôl obsahuje 25 úloh pre pripravenosť na štúdium na vysokej škole či ďalšiu profesionálnu prax.



Vlani sa do IT Fitness Testu zapojilo viac ako 24.000 respondentov, dokopy sa za osem ročníkov zapojilo viac ako 200.000 záujemcov.