Do kampane MINIdigi sa od pondelka zapojí takmer 2900 detí
Kampaň je zameraná na výchovu detí k digitálnej miernosti. Deti sú vedené, aby využívali digitálne technológie s miernosťou, zmysluplne, zodpovedne a pre skutočnú radosť.
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Do kampane eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí s názvom MINIdigi sa od pondelka 25. mája zapojí takmer 2900 detí. Hlavnou myšlienkou kampane je darovať čas priateľom, nie obrazovke. Informovala o tom organizátorka kampane Lenka Hučeková.
Do pondelka 1. júna budú deti a mladí po celom Slovensku objavovať radosť zo skutočných stretnutí, rozhovorov, hier a spoločného času bez zbytočných obrazoviek. Účasť v kampani prisľúbilo 2860 detí a dospelých zo 65 obcí po celom Slovensku. Počas týždňa si deti v malých skupinkách, triedach či rodinách spoločne dajú výzvu na obmedzenie času stráveného pred obrazovkami.
„Deti vyrastajú v digitálnom svete, ktorý je rýchly a stále dostupný. Obrazovky im ponúkajú stovky možností za pár sekúnd - videá, hry, správy. Je toho tak veľa, že si často nevedia vybrať,“ povedala Hučeková. Ako doplnila, technológie nám môžu pomôcť zostať v kontakte, no nikdy nemajú nahradiť priateľstvo.
„MINIdigi 2026 je pozvaním znovu objaviť hodnotu darovaného času priateľom. Učiť sa zastaviť, rozhodovať sa a vedome venovať svoj čas ľuďom, nie algoritmom či obrazovkám. Pretože čas je jeden z najvzácnejších darov, ktoré máme. A to, komu ho darujeme, ukazuje, čo je pre nás skutočne dôležité,“ dodala koordinátorka programu a vzdelávania v eRku Monika Vojtašáková. Prihlasovanie do kampane je otvorené.
